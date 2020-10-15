Алиев призвал разобраться в инциденте с обстрелом собора в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос об обстреле собора Казанчецоц в Нагорном Карабахе требует изучения.

«Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения, что это дело рук армян, которые хотят обвинить нас. Если это было сделано азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей», — отметил 14 октября Алиев в интервью французскому телеканалу France 24

Глава республики подчеркнул, что Азербайджан — страна с очень высоким уровнем религиозной толерантности. Это, по его словам, отмечено всеми ведущими международными организациями, в том числе ООН.

«Вы, наверное, видели расположенную в центре Баку и отреставрированную нами армянскую церковь. Мы храним ее как наследие армянского народа. Мы храним в этой церкви более 5 тыс. древних книг на армянском языке. Но что сделала Армения с нашими мечетями? Что они сделали с мечетями Агдама, Физули и Шуши? Они не только разрушили их, но и содержат там скот», — заявил азербайджанский лидер.

Также в интервью Алиев заверил, что Азербайджан не использует наемников в военном конфликте в Карабахе, и ни одна страна не представила доказательств обратного. Кроме того, по его словам, военного участия Турции в конфликте нет, пишет «Газета.ру».

Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши подвергся обстрелам дважды 8 октября. В результате второго налета были ранены трое россиян — журналисты Юрий Котенок и Левон Арзанов, а также член сопровождающей их группы Грант Баладян.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Ответственность за произошедшее они возложили друг на друга.