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На МКС обнаружили предполагаемое место утечки воздуха

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Космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке российского модуля «Звезда». Об этом 15 октября сообщил российский космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами (ЦУП).

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«Нашли возможное место негерметичности», — передает его слова ТАСС.

О выходе из строя системы получения кислорода на российском сегменте Международной космической станции (МКС) стало известно ранее в этот день. Речь идет о системе «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда».

Для поисков утечки экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к МКС 14 октября, взял с собой оборудование.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность, в результате чего удалось обнаружить место утечки, пишет «Газета.ру».

3 октября экипаж станции зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечку воздуха.

Центр управления полетами попросил космонавтов ликвидировать утечку до середины октября.

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