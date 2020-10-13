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Новый экипаж доставит на МКС оборудование для поиска утечки воздуха

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Экипаж корабля «Союз МС-17», который стартует к Международной космической станции (МКС) 14 октября, возьмет с собой оборудование, чтобы найти утечку кислорода в российском модуле «Звезда». Об этом во вторник, 13 октября, заявил командир экипажа Сергей Рыжиков.

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«Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место этой повышенной утечки <…> И также мы с собой возьмем дополнительный герметический материал, уже модернизированный, который позволит это место утечки устранить», ― цитирует его «РИА Новости».

6 октября космонавт «Роскосмоса» Анатолий Иванишин сообщил Центру управления полетами, что на Международной космической станции (МКС) в модуле «Заря», относящемуся к российскому сегменту, сработал датчик дыма.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

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