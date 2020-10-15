На МКС отказала российская система получения кислорода

Система получения кислорода вышла из строя на российском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Речь идет о системе «Электрон-ВМ» в российском модуле «Звезда». При этом отмечается, что на станции имеются запасы кислорода на такой случай.

В американском сегменте МКС работает своя система получения кислорода.

Накануне стало известно, что экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к МКС 14 октября, взял с собой оборудование, чтобы найти утечку кислорода в российском модуле «Звезда».

Ранее, 6 октября, российский космонавт Анатолий Иванишин сообщил Центру управления полетами, что на МКС в модуле «Заря», относящемся к российскому сегменту, сработал датчик дыма.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

В данный момент на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.