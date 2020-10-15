Президент Киргизии назначил секретаря Совбеза республики

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг, 15 октября, назначил экс-главу Госкомитета нацбезопасности Кенешбека Дуйшебаева секретарем Совета безопасности республики. Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Дуйшебаев Кенешбек Асанбекович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики», — говорится в публикации.

Ранее этот пост занимал Дамир Сагынбаев, он был отправлен в отставку 10 октября.

Накануне Жээнбеков записал видеообращение к нации, в котором призвал политические силы страны решать возникающие проблемы «только в рамках закона, а не путем давления».

В тот же день он встретился со спикером парламента Канатом Исаевым и премьер-министром Садыром Жапаровым. Жээнбеков поздравил их с назначением на должности и пожелал успехов в работе.

В стране после парламентских выборов 4 октября начались протесты. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.

Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.