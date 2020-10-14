Президент Киргизии утвердил Жапарова премьер-министром

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в среду, 14 октября, подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром республики. Об сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков <...> подписал Указ «О назначении премьер-министра и членов правительства Кыргызской Республики». Так, в соответствии с ч. 5 ст. 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить: Жапарова Садыра Нургожоевича премьер-министром Кыргызской Республики», ― говорится в сообщении.

Ранее в этот день киргизский парламент утвердил Жапарова на должность главы кабмина.

Кроме того, 14 октября Жээнбеков записал видеообращение к нации, в котором призвал политические силы страны решать возникающие проблемы «только в рамках закона, а не путем давления» и сообщил о своем предложении парламенту утвердить Садыра Жапарова на должность премьер-министра.

Парламент республики утвердил кандидатуру Жапарова 10 октября. Однако 13 октября Жээнбеков назвал данное решение незаконным, отметив, что кворум не был обеспечен, а значит, назначение не имеет юридической силы.

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы ряд политиков.

Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Жээнбеков также выражал готовность покинуть свой пост в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, освобожденным из заключения в ходе митингов.