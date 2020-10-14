Актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусом

Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что заразилась коронавирусом.

14 октября в Instagram артистка рассказала о симптомах болезни и призвала всех быть осторожными и не забывать об опасности COVID-19.

«У меня подтвердился ковид. Три дня были прям жесткими — температура выше 39, и ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается», — написала Асмус.

По ее словам, уже дважды приезжала скорая, и в ближайшее время она снова ждет врача. Пока актрисе разрешили остаться дома.

Подписчиков Асмус попросила ходить в масках и перчатках, соблюдать дистанцию и никуда не выходить при первых признаках заболевания.

11 октября стало известно, что народный артист России, 90-летний Иван Краско заразился коронавирусом. По словам его директора, в какой-то момент актер почувствовал себя плохо, начал задыхаться, тест на COVID-19 оказался положительным.

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