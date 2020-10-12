Актер Иван Краско заразился коронавирусом

Народный артист России, 90-летний Иван Краско заразился коронавирусом. Об этом в воскресенье, 11 октября, телеканалу «Звезда» рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

По его словам, Краско играл в спектаклях в Академическом драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской 3 и 5 октября. В какой-то момент актер почувствовал себя плохо, начал задыхаться. Был проведен тест на COVID-19, который оказался положительным.

«Врачи его навещали, он отказался от госпитализации. Сейчас он чувствует себя хорошо», — рассказал Смородинов.

Директор артиста отметил, что в настоящее время Краско находится дома со своей семьей. Артист старается не покидать свою комнату, соблюдает самоизоляцию. Директор также выразил надежду на скорейшее выздоровление актера и пожелал ему и близким здоровья.

Как пишет сайт kp.ru, в настоящее время Краско принимает выписанные ему медикаменты и бросил курить сигареты. По мнению артиста, причиной заболевания послужило снижение иммунитета за время пребывания на самоизоляции. Он отметил, что серьезных признаков заболевания у него не наблюдалось, была лишь слабость, апатия и отсутствие аппетита, пишет RT.

Актер также отметил, что диагноз COVID-19 подтвердился еще у нескольких артистов и сотрудников театра, пишет сайт aif.ru. Как отмечает телеканал «360», актер чувствует себя уже гораздо лучше и планирует в ближайшее время вернуться в театр.

Краско получил звание Народного артиста России в 1992 году. В 2010 году он удостоился ордена Почета, а также Высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит», а в 2018 году актер получил премию «Золотая маска» «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

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