Четыре боевика погибли в Сирии при подготовке провокации с химоружием

В ходе подготовки боевиками провокации с химоружием в Сирии погибли четыре террориста, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

Он отметил, что боевики погибли при взрыве на складе, где хранились боеприпасы и хлоросодержащие вещества.

Инцидент произошел в 13 км от Идлиба.



«По имеющейся информации, 11 октября в районе населенного пункта Маарет-Эль-Ихуан (13 километров севернее города Идлиб) произошел подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными террористами для химпровокаций», — цитирует представителя Минобороны ТАСС.

По словам Гринкевича, четыре боевика, прибывшие воевать в Сирию из северной Африки и ЕС, погибли на месте от удушья.

Накануне ЦПВС сообщил, что боевики готовят провокацию в зоне деэскалации Идлиб с целью обвинить правительство Сирии в применении химоружия. Гринкевич отмечал, что террористы доставили в район населенного пункта Сфухон несколько бочек с хлором.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. К настоящему моменту большая часть территории страны взята под контроль правительственными силами.