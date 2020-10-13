В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии

Боевики готовят в сирийской провинции Идлиб провокацию с использованием отравляющих химвеществ, сообщил во вторник, 13 октября, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, провокация готовится в южной части зоны деэскалации с целью обвинить правительство Сирии в применении химоружия. Гринкевич отметил, что террористы доставили в район населенного пункта Сфухон несколько бочек с хлором.

«Для инсценировки оказания помощи пострадавшим в указанный населенный пункт на трех автомобилях прибыли представители псевдогуманитарной организации «Белые каски», — цитирует ТАСС представителя ЦПВС.

28 сентября в Минобороны также сообщили о подготовке боевиков к инсценировке химатаки. Атака планировалась в районе населенного пункта Кансафра провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. К настоящему моменту большая часть территории страны взята под контроль правительственными силами.