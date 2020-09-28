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Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии

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В сирийском Идлибе боевики планируют инсценировку химатаки с целью возложить ответственность за произошедшее на официальный Дамаск, сообщил 28 сентября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

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По его словам, члены незаконных вооруженных формирований в очередной раз намерены устроить провокацию с использованием отравляющих веществ на юге зоны деэскалации Идлиб и в Алеппо, а именно в населенных пунктах Бейтарун и Бдама. Затем боевики намерены обвинить в обстреле мирных граждан и применении химоружия правительственные силы.

«Вместе с тем зафиксировано два обстрела населенных пунктов Айн-Эль-Кантара (провинция Латакия) и Джубас (провинция Идлиб) со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)», — также сообщил Гринкевич.

Он отметил, что ЦПВС призывает все вооруженные формирования сдаться и встать на путь мирного урегулирования.

23 сентября Гринкевич отметил, что террористы уже доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и начали подготовку к проведению постановочных съемок.

Кроме того,в в июле стало известно, что боевики планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель. По данным Минобороны, они изготовили по меньшей мере 15 самодельных взрывных устройств.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. К настоящему моменту большая часть территории страны взята под контроль правительственными силами.

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