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Фавипиравир внесли в список жизненно необходимых лекарств

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Правительство России включило антикоронавирусный препарат фавипиравир в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном 14 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Изменения, которые вносятся в распоряжение правительства РФ от 12 октября 2019 года... позицию, касающуюся JO5AX, изложить в следующей редакции: JO5AX прочие противовирусные препараты... кагоцел, умифеновир, фавипиравир», — говорится в документе.

Цены на препарат с этим веществом будут регулироваться государством.

На прошлой неделе помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в стране не зафиксировано случаев серьезных побочных реакций на применение препаратов для лечения пациентов с коронавирусом на базе фавипиравира.

Со своей стороны, фармакологи, проанализировав данные о безопасности фавипиравира и средств на его основе, применяемых для лечения коронавируса, выяснили, что такие препараты могут вызывать моторные нарушения у пациентов.

6 октября президент России Владимир Путин заявил, что угроза распространения коронавирусной инфекции еще не отступила, но страна готова к любому развитию эпидемиологической ситуации.

Путин поблагодарил парламент страны за напряженную, но эффективную работу на фоне пандемии коронавируса, отмечает «Газета.ру».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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