В Минздраве указали на отсутствие серьезных побочных реакций на фавипиравир

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в пятницу, 9 октября, заявил, что в стране не зафиксировано случаев серьезных побочных реакций на применение препаратов для лечения пациентов с коронавирусом на базе фавипиравира.

С момента регистрации препараты были включены в систему обязательной маркировки движения лекарств, благодаря которой можно контролировать перемещение каждой упаковки. Следит за этим Росздравнадзор, подчеркнул он.

«Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов (на базе фавипиравира. — Ред.) в нашей стране не зафиксировано», — цитирует его ТАСС.

Кузнецов также отметил, что российские препараты на базе фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусом доказали свою безопасность и эффективность по результатам трех фаз клинических исследований. Их уже успешно применяют для лечения пациентов с COVID-19.

Фармакологи же, проанализировав данные о безопасности фавипиравира и средств на его основе, применяемых для лечения коронавируса, выяснили, что такие препараты могут вызывать моторные нарушения у пациентов, в том числе синдромы ночного хождения и быстрого бега, а также повышенного риска падений. Своим мнением эксперты поделились с «Известиями».

Как выяснилось, предупреждение о таких побочных эффектах содержит инструкция к японскому препарату «Авиган». Эксперты считают, что это может быть связано с воздействием лекарства на центральную нервную систему.

В разговоре с «Известиями» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил уверенность, что применение фавипиравира для легких и среднетяжелых форм, как это прописано в инструкциях к разрешенным отечественным «Коронавиру» и «Арепливиру», неоправданно. По его мнению, фавипиравир применяется в экстремальных ситуациях. Например, для больных с высокой вирусной нагрузкой, когда имеет место серьезное поражение тканей. Тогда положительный эффект может быть выше, чем возможная токсичность лекарства.