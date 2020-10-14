Историк Соколов рассказывал коллегам о планах жениться на Ещенко

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, рассказывал декану исторического факультета университета Абдулле Даудову, выступившему свидетелем на суде, об их скорой свадьбе. Об этом 14 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По словам Даудова, он знал об отношениях Соколова и Ещенко и обсуждал их с историком. В этих беседах подсудимый утверждал, что у них «всё серьезно». Даудов отметил, что с Ещенко он близко не общался, однако отозвался о ней как об отличнице.

Также Даудов рассказал, что знал о конфликте Соколова с историком Евгением Понасенковым — Соколов обращался к нему за советом. С обвинениями в плагиате Даудов не согласен и считает, что Понасенков «хайпует таким образом», однако поведение Соколова в этом конфликте он назвал неэтичным.

Другой свидетель по этому делу, переводчик фильмов и блогер Дмитрий Пучков, в свою очередь, рассказал, что тоже знал об отношениях Соколова и Ещенко, однако не лез в них. По его мнению, они выглядели влюбленными друг в друга.

Говоря о конфликте с Понасенковым, Пучков рассказал, что знал о травле Соколова, так как тот приходил к нему за советом. Историк рассказывал, что ему угрожают «заявлением от какой-то девушки», а также присылают ему сообщения о том, что некая Изабель ему изменяет. Аналогичные сообщения приходили и этой девушки.

Пучков подчеркнул, что все ролики Понасенкова в адрес Соколова были «умышленно оскорбительными». Также Пучков организовал на своем YouTube-канале сбор денег для помощи во время судебных разбирательств Соколова и Понасенкова. О научном оппоненте Соколова Пучков отозвался плохо.

12 октября Соколов признал вину в убийстве Ещенко. В тот же день он заявил, что за год до трагедии у Ещенко появился любовник, который был «черным риелтором», и предположил, что Анастасия с любовником хотели свадьбы Ещенко и Соколова, чтобы потом убить последнего ради квартиры.

30 сентября свидетель по делу об убийстве Ещенко Екатерина Пржигодзкая, ранее состоявшая в отношениях с Соколовым, рассказала, как он жестоко избивал ее, обещая «изуродовать на всю оставшуюся жизнь», а также душил, шантажировал и угрожал убийством. Соколов признал, что бил ее, но, по его словам, угроз не было.

22 сентября, стало известно, что Соколов подал исковое заявление к Пржигодзкой и ТВ-каналу, снявшему о нем фильм, который, по мнению историка, распространяет о нем ложные сведения. Историк потребовал по 1 тыс. рублей с ответчиков.

16 сентября Соколову продлили срок содержания под стражей до 23 декабря.

Двумя днями ранее брат Ещенко Сергей рассказал, что накануне гибели дважды созванивался с сестрой и она сказала, что Соколов избивал ее.

Он сообщил, что накануне трагедии убеждал сестру уйти от Соколова и она так и поступила после ссоры, но позже вернулась забрать вещи.

9 сентября в ходе очередного заседания суда были оглашены результаты медицинской экспертизы, согласно которым на теле Ещенко нашли следы удушения. Уточнялось, что смерть наступила от огнестрельных ранений головы.

Историка, бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки Ещенко, которая жила вместе с ним.

Было возбуждено уголовное дело, его расследование завершили в марте 2020 года. По версии обвинения, 8 ноября историк убил аспирантку в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп Соколов расчленил и выбросил в Мойку.