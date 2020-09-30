Свидетель рассказала об избиениях со стороны историка Соколова

Екатерина Пржигодзкая, выступающая в качестве свидетеля по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняют историка Олега Соколова, в среду, 30 сентября, рассказала, как историк избивал ее и угрожал.

«Он связал мне руки сзади, я начала получать методичные удары. <…> Он подготовил утюг, включил его в розетку и стал угрожать, что он изуродует меня на всю оставшуюся жизнь», ― сообщила Пржигодзкая в ходе заседания суда.

Описывая события 2008 года, когда она была в отношениях с Соколовым, Пржигодзкая также заявила, что историк душил ее жгутом, шантажировал и угрожал убийством, передает ТАСС. Она добавила, что обвиняемый скрыл тот факт, что женат, и сказал, что супруга скончалась.

При этом сам Соколов заявил, что все обстоятельства извращены, однако позже признал избиение.

«Да, я должен признать, я был очень эмоционален, я ее ударил по лицу, это было. Никаких связываний, никаких пыток утюгом не было», ― сказал историк в суде.

Ранее, 22 сентября, стало известно, что Соколов подал исковое заявление к Пржигодзкой и ТВ-каналу, снявшему о нем фильм, который по мнению историка, распространяет о нем ложные сведения. Историк потребовал по 1 тыс. рублей с ответчиков.

16 сентября Соколову продлили срок содержания под стражей до 23 декабря.

За два дня до этого брат убитой Анастасии Ещенко рассказал, что накануне гибели его сестра призналась, что историк Олег Соколов избивал ее. Он сообщил, что накануне трагедии убеждал девушку расстаться с историком, но она, уйдя из дома Соколова на время после ссоры, вернулась и сказала, что ей нужно собрать вещи.

9 сентября в ходе очередного заседания суда были оглашены результаты медицинской экспертизы, согласно которым на теле аспирантки Анастасии Ещенко нашли следы удушения. Уточнялось, что смерть наступила от огнестрельных ранений головы.

Историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Ещенко.

Было возбуждено уголовное дело, его расследование завершили в марте 2020 года. По версии обвинения, 8 ноября историк убил аспирантку в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку.