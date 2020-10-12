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Соколов признал вину в убийстве Ещенко

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Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом он заявил на заседании суда в понедельник, 12 октября.

Ученый заявил, что раскаивается в содеянном, сообщает «Пятый канал».

Также Соколов признал вину в незаконном хранении оружия, передает «Газета.Ру».

Ранее историк отказывался отвечать на вопрос о признании вины.

30 октября свидетель по делу об убийстве Ещенко Екатерина Пржигодзкая, ранее состоявшая в отношениях с Соколовым, рассказала, как он жестоко избивал ее, обещая «изуродовать на всю оставшуюся жизнь», а также душил, шантажировал и угрожал убийством. Соколов признал, что бил ее, но, по его словам, угроз не было.

22 сентября, стало известно, что Соколов подал исковое заявление к Пржигодзкой и ТВ-каналу, снявшему о нем фильм, который по мнению историка, распространяет о нем ложные сведения. Историк потребовал по 1 тыс. рублей с ответчиков.

16 сентября Соколову продлили срок содержания под стражей до 23 декабря.

Двумя днями ранее брат Ещенко Сергей рассказал, что накануне гибели дважды созванивался с сестрой, и она сказала, что Соколов избивал ее.

Он сообщил, что накануне трагедии убеждал сестру уйти от Соколова, и она так и поступила после ссоры, но позже вернулась забрать вещи.

9 сентября в ходе очередного заседания суда были оглашены результаты медицинской экспертизы, согласно которым на теле Ещенко нашли следы удушения. Уточнялось, что смерть наступила от огнестрельных ранений головы.

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