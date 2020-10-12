Историк Соколов рассказал о любовнике убитой аспирантки

Историк Олег Соколов на заседании суда по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко рассказал, что за год до ее смерти у нее появился любовник. Об этом 12 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По словам Соколова, любовником Ещенко был 40-летний «разбойник, находящийся в розыске». Он отметил, что мужчина был «черным риелтором» и предположил, что Анастасия с любовником хотели свадьбы Ещенко и Соколова, чтобы потом убить последнего ради квартиры.

О новом романе Ещенко Соколов узнал после поездки во Францию с детьми. После этого между Олегом и Анастасией стали вспыхивать конфликты. Приводя слова Ещенко во время ссор, Соколов использовал ненормативную лексику.

Ранее в понедельник Соколов признал вину в убийстве Ещенко.

30 сентября свидетель по делу об убийстве Ещенко Екатерина Пржигодзкая, ранее состоявшая в отношениях с Соколовым, рассказала, как он жестоко избивал ее, обещая «изуродовать на всю оставшуюся жизнь», а также душил, шантажировал и угрожал убийством. Соколов признал, что бил ее, но, по его словам, угроз не было.

22 сентября, стало известно, что Соколов подал исковое заявление к Пржигодзкой и ТВ-каналу, снявшему о нем фильм, который, по мнению историка, распространяет о нем ложные сведения. Историк потребовал по 1 тыс. рублей с ответчиков.

16 сентября Соколову продлили срок содержания под стражей до 23 декабря.

Двумя днями ранее брат Ещенко Сергей рассказал, что накануне гибели дважды созванивался с сестрой и она сказала, что Соколов избивал ее.

Он сообщил, что накануне трагедии убеждал сестру уйти от Соколова, и она так и поступила после ссоры, но позже вернулась забрать вещи.

9 сентября в ходе очередного заседания суда были оглашены результаты медицинской экспертизы, согласно которым на теле Ещенко нашли следы удушения. Уточнялось, что смерть наступила от огнестрельных ранений головы.

Историка, бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки Ещенко, которая жила вместе с ним.

Было возбуждено уголовное дело, его расследование завершили в марте 2020 года. По версии обвинения, 8 ноября историк убил аспирантку в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп Соколов расчленил и выбросил в Мойку.