Коалиция большинства парламента Киргизии одобрила Жапарова на пост премьера

Коалиция парламентского большинства одобрила кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 14 октября.

Таким образом, его кандидатура будет вынесена на голосование всей палаты.

Парламент республики утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера 10 октября. Однако 13 октября президент Сооронбай Жээнбеков назвал данное решение незаконным, отметив, что кворум не был обеспечен, а значит, назначение не имеет юридической силы.

Позднее в тот же день был избран спикер парламента — им стал Канат Исаев, единственный кандидат, который был выдвинут на этот пост.

После своего назначения Исаев заявил о необходимости уговорить Жээнбекова не снимать с себя полномочия главы государства.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.

Тогда Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Жээнбеков также выражал готовность покинуть свой пост в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, освобожденным из заключения в ходе митингов.