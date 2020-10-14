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Коалиция большинства парламента Киргизии одобрила Жапарова на пост премьера

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Коалиция парламентского большинства одобрила кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 14 октября.

Таким образом, его кандидатура будет вынесена на голосование всей палаты.

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Парламент республики утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера 10 октября. Однако 13 октября президент Сооронбай Жээнбеков назвал данное решение незаконным, отметив, что кворум не был обеспечен, а значит, назначение не имеет юридической силы.

Позднее в тот же день был избран спикер парламента — им стал Канат Исаев, единственный кандидат, который был выдвинут на этот пост.

После своего назначения Исаев заявил о необходимости уговорить Жээнбекова не снимать с себя полномочия главы государства.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.

Тогда Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Жээнбеков также выражал готовность покинуть свой пост в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, освобожденным из заключения в ходе митингов.

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