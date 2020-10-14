Москва сочла провокацией обвинения Норвегии в кибератаке на парламент

Москва назвала обвинения Норвегии в кибератаке провокацией. В посольстве России в Осло потребовали разъяснений. Ранее МИД Норвегии заявил, что за организацией атаки на парламент стоит РФ. Данные якобы были получены от службы безопасности и разведки. Никаких доказательств власти Норвегии не приводят. О кибератаке в Осло сообщили 24 августа. Добычей хакеров стала электронная почта сотрудников, номера счетов и другая личная информация сотрудников.