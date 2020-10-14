Прощайтесь с оружием: в думе предложили поднять возрастной ценз для стрелков

После трагедии под Нижним Новгородом, где 12 октября 18-летний Данил Монахов устроил массовый расстрел прохожих, в Госдуме намерены рассмотреть повышение возрастного ценза на приобретение оружия до 21 года. Об этом "Известиям" сообщил член комитета по безопасности Анатолий Выборный. 13 октября СК объявил, что разрешение на оружие подозреваемый получил без прохождения медосмотра. При этом о его приверженности к деструктивным движениям школьные учителя еще в 2019 году сообщали в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму. По версии следствия, парень планировал учинить расстрел в своем интернате, но его планы сорвала бабушка, рассказал источник "Известий" в правоохранительных органах. Женщина выжила после выстрела в живот, но пока находится на аппарате ИВЛ, как и еще одна пострадавшая. Состояние третьего раненого Монаховым врачи оценивают как стабильное.

Не по плану

18-летний Данил Монахов, подозреваемый в расстреле прохожих в нижегородском поселке Большеорловское, судя по всему, совершил самоубийство. Его тело было обнаружено обнаружили недалеко от места преступления.

В понедельник, 12 октября, молодой человек выстрелил в собственную бабушку, а затем открыл огонь на автобусной остановке. В результате погибли три человека.

Законным владельцем охотничьего гладкоствольного ружья Монахов стал совсем недавно - 17 сентября 2020 года, сообщили в Росгвардии. Законность выдачи молодому человеку соответствующей лицензии уже поручил проверить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Прощайтесь с оружием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

- В рамках уголовного дела должны тщательно проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, дать оценку действиям (бездействию) сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов, - говорится в официальном сообщении СКР.

Позже в ведомстве заявили, что Данил Монахов наблюдался у врача из-за депрессии, а разрешение на оружие получил без медосмотра. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, приведшая к смерти двух и более лиц»).

- Следователями получены сведения, что в феврале 2019 года педагогическими работниками школы, где обучался Данил Монахов, выявлено негативное содержание его страницы в одной из социальных сетей. Это дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям. Информация об этом была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области, - добавили в СК.

Источник "Известий" в правоохранительных органах рассказал, что, по версии следствия, молодой человек замышлял массовый расстрел в своём интернате, но в какой-то момент все пошло не по его плану. Данил приехал в деревню к бабушке, в доме которой хранилось охотничье оружие. Собрав два ружья и около 50 патронов к ним, он планировал уехать обратно, в Нижний Новгород. Но Галина Монахова отказалась отпускать внука с оружием. Они поссорились, и парень выстрелил женщине в живот, а потом выплеснул свою агрессию на тех, кто попался на его пути, сбежал в лес и покончил с собой.

Двое на ИВЛ

При оформлении лицензии на оружие требуется предоставление характеристики от участкового, а он точно не мог не знать о том, что Данил Монахов состоял на учете в правоохранительных органах, заявил председатель правления Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

- Что касается медицинских показателей, то здесь играет роль вопрос, входило ли его заболевание в список тех, при которых нельзя иметь и использовать оружие. Получить справку от психиатра можно не только в государственном диспансере, но и в сертифицированном частном медцентре. Эти специалисты и несут ответственность за достоверность сведений в справке. Но, скорее всего, молодой человек приобрел документ не у сертифицированной организации, - сказал «Известиям» эксперт.

По его словам, процедура получения лицензии - процесс очень сложный. Прежде всего требуется четыре медицинских справки: от психиатра, терапевта (по заключению хирурга, офтальмолога и других специалистов) и две от нарколога (о том, что человек не состоит на учете, и о результатах анализов на наличие наркотических средств в крови). К этому добавляется обязательное прохождение обучения по обращению с оружием, проверяется наличие непогашенной судимости, а также характеристика от участкового.

Прощайтесь с оружием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В управлении Следственного комитета Нижегородской области заявили, что на месте происшествия продолжают работать специалисты. Они выясняют обстоятельства произошедшего и допрашивают свидетелей.

- Установлено место учебы молодого человека, следственные органы направили туда запросы. Изучаются все возможные обстоятельства, приведшие к трагедии. Также выясняются мотивы, толкнувшие молодого человека на такой поступок, - сказала «Известиям» старший помощник руководителя регионального следственного управления Юлия Склярова.

Соболезнования родным погибших во вторник выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В правительстве региона "Известиям" рассказали о состоянии троих пострадавших, среди которых бабушка Данила Монахова.

- Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ. Родным и близким погибших, пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая, - рассказали в пресс-службе главы области.

Незрелый возраст

В ближайшее время в Госдуме могут рассмотреть изменения в законодательство в связи с произошедшей трагедией. Об этом «Известиям» заявил член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

- Прежде всего, целесообразно повысить возрастной ценз на получение лицензии на оружие до 21 года. Сейчас прорабатываю с экспертами этот вопрос, обсудим его на разных площадках – в Общественной палате, Госдуме и Торгово-промышленной палате. И в ближайшее время сможем выйти с такой инициативой, - сказал парламентарий.

По его словам, решение проблемы требует системного подхода. Поэтому необходимо усиливать и институт контроля за владельцами оружия.

С момента выдачи лицензии контролирующие органы должны в режиме онлайн проводить мониторинг ситуации, считает Анатолий Выборный. И если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учете из-за алкогольной или наркотической зависимости, они должны автоматически лишаться лицензии, а оружие - изыматься.

Прощайтесь с оружием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Также необходимо изменить и процесс психиатрического обследования при выдаче разрешения на оружие, считает психолог, девиантолог, президент благотворительного фонда «Шанс» Гелена Иванова.

- Если при получении разрешения психиатрическое обследование занимает три минуты, как при прохождении комиссии в военкомате, этого недостаточно. В идеале психиатр должен не меньше 50 минут вести с беседу с пациентом, чтобы собрать полный анамнез. Подробно выяснить, какие у него были отношения с окружающими, родными, случались ли между ними конфликты, - сказала она «Известиям».

Формально в 18 лет человек уже взрослый, но фактически он может быть абсолютно незрелым и неготовым нести ответственность, заметила Гелена Иванова.

- Психологическая зрелость молодого человека будет определяться уже посмертно. После опроса родных и свидетелей специалисты сделают соответствующие выводы, - пояснила психолог.

В нижегородской истории, по ее словам, удивительно одно обстоятельство – до сих пор ничего не известно о семье Данила Монахова.

- Поэтому сложно представить, что за обстановка была в семье. На фотографиях мальчик маленький, не похож на жесткого агрессора. Он совершил самоубийство, и это говорит о том, что преступление было совершено ненамеренно. Возможно, у них с бабушкой и произошел конфликт, а рядом оказалось оружие. И в этот момент у него произошло расстройство сознания, – предположила эксперт.

По информации местных СМИ, друзей в Большеорловском у Данилы Монахова не было — он приезжал сюда только к родне. Также отмечается, что парень увлекался компьютерными играми.