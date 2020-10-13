Заместитель главврача Омской больницы решил уволиться «по личным мотивам»

Заместитель главного врача Омской больницы решил уволиться «по личным мотивам». Об этом он рассказал в беседе с «РИА Новости» во вторник, 13 октября.

Именно в эту больницу 20 августа был доставлен блогер Алексей Навальный, которому стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию. В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На официальный запросы России, в том числе и Генпрокуратуры, Берлин не отреагировал.

Позже выяснилось, что в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В то же время найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные запрещенным токсичным химикатам.

8 октября стало известно, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального. В свою очередь в российском МИДе подчеркнули, что в стране отсутствует боевое отравляющее вещество класса «Новичок», которым якобы был отравлен блогер Алексей Навальный. Оно, как уточнили в ведомстве, синтезируется в странах Запада.

13 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции против РФ из-за блогера Алексея Навального. В разговоре в Боррелем в этот же день глава российского МИДа Сергей Лавров предупредил, что нагнетание антироссийских настроений не способствует стабилизации ситуации в Европе. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Брюсселя могут основываться «исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов». Поэтому, по словам министра, странам, задающим тон в Евросоюзе, следует отказаться «от попыток вести дела с позиций собственного превосходства и признать безальтернативность честного, с фактами в руках диалога».

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