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В МИД РФ назвали «Новичок» западным брендом

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Боевое отравляющее вещество класса «Новичок», которым якобы был отравлен блогер Алексей Навальный, синтезируется в странах Запада, в России оно отсутствует. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в субботу, 10 октября.

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В министерстве напомнили, что структура и масс-спектр «Новичка» впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Сведения об этом веществе поступили туда из исследовательского центра министерства обороны США.

«Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что «Новичок» — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России подчеркнули, что всё имевшееся в стране химическое оружие было уничтожено под международным контролем. Этот процесс был завершен 27 сентября 2017 года, в октябре генеральный директор Технического секретариата ОЗХО сертифицировал окончательное уничтожение химического оружия в РФ, указали в ведомстве.

Ранее, 7 октября, стало известно, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального.

За день до этого в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах блогера, не включен в список запрещенных препаратов. Также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее — в клинику «Шарите» в Берлине.

В ФРГ рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября блогера выписали из стационара.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

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