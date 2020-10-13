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Жээнбеков вернул парламенту постановление о составе кабмина Киргизии

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вернул в парламент страны постановление об утверждении состава нового правительства республики из-за отсутствия кворума законодательного собрания при принятии этого решения, сообщили в пресс-службе главы государства 13 октября.

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«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков вернул в Жогорку Кенеш (парламент. — Ред.) страны постановление об утверждении программы, определении структуры и состава правительства республики», — говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 82 закона «О регламенте Жогорку Кенеша» заседания парламента и его органов правомочны при наличии кворума — тогда заседание считается законным, а принятые решения будут иметь юридическую силу, отметили в пресс-службе.

Согласно закону, наличие кворума означает физическое присутствие 61 депутата на заседании. Наличие доверенностей дает право на голосование, но не на формирование кворума.

На внеочередном заседании правительства Киргизии 10 октября 2020 года присутствовал 51 депутат и дополнительно было озвучено о наличии десяти доверенностей от других депутатов. «Тем самым кворум не был обеспечен. Решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу», — подчеркнули в аппарате президента.

Накануне бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к действующему главе государства Сооронбаю Жээнбекову с призывом сложить полномочия. 13 октября Атамбаева поместили в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики за организацию массовых беспорядков в стране.

10 октября Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты рассмотрели вопрос введения режима ЧП и утвердили кандидатуру Жапарова, основателя партии «Мекенчил», в должности премьер-министра.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Центризбирком республики отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

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