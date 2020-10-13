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В ЦБ допустили создание цифрового рубля как новой формы денег

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Цифровой рубль может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными. Об этом говорится в докладе Банка России «Цифровой рубль», опубликованном во вторник, 13 октября, на сайте регулятора.

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Предполагается, что цифровой рубль будет выполнять три функции денег, то есть будет являться средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения. При этом он аналогично безналичным деньгам позволит гражданам проводить расчеты и платежи онлайн, но в то же время им можно будет пользоваться, как и наличными деньгами при отсутствии интернета.

При осуществлении офлайн-транзакций пользователи должны будут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке.

«Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них», — отметили в регуляторе.

Для введения цифрового рубля в оборот потребуется создание дополнительной платежной инфраструктуры, что поспособствует укреплению устойчивости и надежности бесперебойной работы платежной системы и денежных расчетов в России. Как отметили в ЦБ, эти факторы являются важным условием финансовой стабильности в целом.

Оплачивать цифровым рублем, как планируют в ЦБ, пользователи смогут любые товары и услуги. Используя его, они смогут также делать переводы, проводить платежи организациям и государству, а также оплачивать сделки с финансовыми инструментами и цифровыми финансовыми активами.

В регуляторе подчеркнули, что цифровой рубль не будет относиться к криптовалютам, так как последние не имеют единого эмитента, а также гарантий защиты прав потребителей.

Отмечается, что решения о выпуске цифрового рубля Банк России еще не принял.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов, а также новой версии паспорта федерального проекта, с которыми ознакомились «Известия» в начале октября, финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2022 и 2023 годах увеличится в восемь раз — до 16 млрд рублей.

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