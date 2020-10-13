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Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение

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Минпросвещения России в настоящее время пока не собирается переводить школы на дистанционное обучение из-за COVID-19, заявили в пресс-службе ведомства во вторник, 13 октября.

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«Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению», — цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве уточнили, что подобные сообщения — «лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности».

В последние дни в интернете появились сообщения о дистанционном обучении на постоянной основе, а также встречались призывы к «голосованию» против нормативных правовых актов и проектов, которых в действительности не существуют, добавили в министерстве.

Пресс-служба Минпросвещения напомнила, что подобные слухи могут зарождаться в родительских чатах, и подчеркнула, что эксперты и специалисты горячей линии министерства всегда находятся на связи.

«Родительские чаты сегодня — важная среда коммуникации, и их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования. Однако именно там по понятным причинам могут зарождаться подобные слухи. Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией», — приводятся слова главы ведомства Сергея Кравцова.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обучение в школах в очном режиме практически во всех субъектах России безопасно.

5 октября замминистра просвещения России Виктор Басюк заявил, что из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение. Однако позже в ведомстве опровергли данную информацию, заявив, что решения о переводе российских школ на дистанционное обучение на фоне роста заболеваемости коронавирусом пока не принимались.

3 октября замминистра просвещения Денис Грибанов заявил, что вопрос о массовом переходе школ на удаленку пока не стоит, на карантин уходят только те, где есть заболевшие.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они продлятся с 5 по 18 октября.кв

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