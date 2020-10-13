Двое пострадавших от рук нижегородского стрелка находятся на аппаратах ИВЛ

Двое их трех пострадавших при стрельбе в поселке в Нижегородской области находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба правительства региона 13 октября.

«Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал губернатор, трое пострадавших находятся на лечении в учреждениях здравоохранения региона. Вечером 12 октября двое пострадавших (мужчина и женщина) были переведены в областную больницу имени Семашко. Эвакуацию провели бригады регионального Центра медицины катастроф.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в поселке и отметил, что родным и близким погибших и пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что молодому человеку, предположительно убившему троих и покончившему с собой в Нижегородской области, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Тело 18-летнего Даниила Монахова было обнаружено утром во вторник в лесополосе неподалеку от поселка Большеорловское Борского района. По предварительным данным, он покончил с собой.

Трагедия произошла накануне. Предполагается, что юноша открыл стрельбу на автобусной остановке в поселке после ссоры с бабушкой. Сначала он выстрелил в пенсионерку, а затем открыл огонь по людям.

Погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, в том числе и бабушка нападавшего. Пенсионерке провели операцию, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Очевидец стрельбы рассказала 12 октября детали произошедшего. Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, Даниил обучался в интернате для инвалидов.