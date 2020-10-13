Очевидец стрельбы под Нижним Новгородом рассказала детали произошедшего

Жительница поселка Большеорловское в Нижегородской области Юлия рассказала «Известиям» детали о стрельбе, в которой подозревается 18-летний Даниил Монахов.

По словам женщины, она лично не знакома с юношей, но ее муж ходил на охоту вместе с отцом молодого человека. При этом сам Даниил, который сейчас скрывается от правоохранителей в лесу, по ее словам, прекрасно знает местность, так как тоже ходил на охоту.

Женщина отметила, что, когда Даниил начал стрелять, она возвращалась с детьми домой из садика. Сначала она не поняла, что раздаются выстрелы, но затем увидела, как из подъезда выбежал Даниил и начал стрелять.



«Я сначала не увидела, что он кого-то убил. Я схватила детей, мы стояли около подъезда. Он оббежал дом, начал стрелять и побежал в ту сторону. Тогда мы схватили детей и побежали домой», — рассказала Юлия.

По ее словам, молодой человек побежал дальше по улице и сделал еще несколько выстрелов.

Инцидент произошел 12 октября. По предварительным данным, Даниил поссорился с бабушкой, к которой приехал из Нижнего Новгорода. После этого он выстрелил в пенсионерку, а затем расстрелял несколько человек на автобусной остановке. Погибли три человека, трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, в том числе и бабушка нападавшего.

К настоящему моменту пенсионерку прооперировали. Она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как стало известно РЕН ТВ, Даниил обучался в интернете для инвалидов.