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Протестующие в Минске начали жечь покрышки и блокировать дороги

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В нескольких районах Минска сторонники оппозиции пытаются блокировать движение. Об этом 12 октября сообщает портал TUT.BY в своем Telegram-канале.

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Так, протестующие баррикадируют дороги в районе Грушевки и около торгового центра «Спектр» в Уручье, а в районе Шабаны неизвестные подожгли на проезжей части покрышки.

В районе Каменная Горка демонстранты затруднили движение с помощью баррикад из водоналивных блоков. Отмечается, что силовики уже разобрали их.

По информации портала, в район направляются десятки грузовиков с ОМОНом, а во дворах белорусской столицы продолжаются массовые задержания сторонников оппозиции.

Ранее в этот день представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич заявил, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии применили спецсредства в ответ на агрессию со стороны участников акции протеста в Минске, в том числе светошумовые патроны.

В пресс-службе МВД республики также подтвердили, что силовики готовы применять боевое оружие для поддержания порядка на улицах Минска. В ведомстве заявили, что число участников несанкционированных акций протеста в Белоруссии уменьшилось, но при этом повысилась агрессивность толпы.

В Белоруссии продолжаются акции протеста несогласных с результатами выборов, которые прошли 9 августа. Согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом республики. А в начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Причиной названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека». При этом Лукашенко не вошел в санкционный список.

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