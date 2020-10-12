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Минская милиция ответила светошумовыми патронами на агрессию протестующих

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии применили спецсредства в ответ на агрессию со стороны участников акции протеста в Минске, в том числе светошумовые патроны. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

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«Сотрудники милиции применили светошумовые патроны из пистолета «Оса» и слезоточивый газ только после того, как в них со стороны протестующих полетели бутылки и палки», — цитирует его ТАСС.

Ранее в понедельник в столице республики прошел марш пенсионеров. Участники демонстрации начали свое шествие от площади Независимости. В марше приняли участие более тысячи человек.

Организованные молодые люди, не относящиеся к маршу, в нескольких районах города проводили несанкционированные акции протеста. Силовики проводили задержания, был применен слезоточивый газ, пишет портал TUT.by.

В этот же день в пресс-службе МВД республики сообщили, что силовые структуры Белоруссии готовы применять боевое оружие для поддержания порядка на улицах Минска. В ведомстве заявили, что число участников несанкционированных акций протеста в Белоруссии уменьшилось, но при этом повысилась агрессивность толпы.

Общее число протестующих по всей стране 11 октября составило порядка 11 тыс. человек, при этом 713 граждан были задержаны «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», уточнили в МВД.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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