Госдума сократила число пленарных заседаний из-за роста заболеваемости COVID-19

Госдума на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране приняла решение сократить количество пленарных заседаний. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков.

Так, на текущей неделе будет проведено только одно пленарное заседание вместо трех. Оно состоится во вторник, уточнил он.

Правительственный час главы Минтруда Антона Котякова, намеченный на среду, 14 октября, по этой же причине перенесен на более поздний срок, добавил Жуков.

«<…> Я думаю, что в ближайшее время Государственная дума будет работать по такому графику, рассматривая наиболее важные, неотложные законопроекты, связанные как с реализацией положений Конституции, так и с подготовкой к принятию федерального бюджета», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в понедельник ряд СМИ сообщил, что правительство России якобы переводит сотрудников на удаленный режим работы. В свою очередь, пресс-служба российского кабмина опровергла эту информацию, подчеркнув, что правительство страны продолжает работу в штатном режиме.

В этот же день замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила возможность второй волны коронавируса в России. Согласно ее прогнозам, страна выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в ближайшие 10–20 дней, так как многие ограничительные меры уже были введены ранее, в конце сентября — начале октября.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

По последним данным, в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 случая летального исхода, выздоровели 1 024 235 человек, пишет «Газета.ру».

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