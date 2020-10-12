Эпидемиолог заявила о возможности второй волны коронавируса в России

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила возможность второй волны коронавируса в России.

«Вы знаете, всё может быть, пока большая часть населения не приобретет защитные антитела к COVID-19 <…> Риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать», ― сказала она в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 12 октября.

Ранее в этот день Пшеничная назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости COVID-19. По ее словам, это произойдет в ближайшие 10–20 дней, так как многие ограничительные меры уже были введены ранее, в конце сентября — начале октября.

Также 12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране выстроена целая система для борьбы с COVID-19, что позволяет избежать полного локдауна.

Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на прирост числа заболевших, жестких мер пока не вводится, однако, как и прежде, жизнь и здоровье людей являются абсолютным приоритетом для властей.

По последним данным, в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 случая летального исхода, выздоровели 1 024 235 человек, пишет «Газета.ру».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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