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В кабмине опровергли информацию о переводе сотрудников на удаленку

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Правительство России продолжает работу в штатном режиме, информация о переводе сотрудников на удаленную работу не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Эта информация не соответствует действительности. Правительство продолжает работать в штатном режиме», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Ранее в понедельник ряд СМИ сообщил, что правительство России якобы переводит сотрудников на удаленный режим работы.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

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