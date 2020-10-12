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Евросоюз продлил санкции по химоружию против России.

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Евросоюз продлил санкции по химоружию против России. В ЕС считают РФ причастной к отравлению Скрипалей. Ограничения будут действовать еще год. Меры подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза. Также заморожены активы физических и юридических лиц. В настоящий момент меры действуют в отношении девяти лиц, а также сирийской компании. Россия отвергает все обвинения и не раз предлагала сотрудничество в том числе в расследовании инцидента в Солсбери.

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