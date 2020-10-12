35 жилых домов сгорели после ЧП на арсенале в Рязанской области

85 строений, в том числе 35 жилых домов, сгорели в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом рассказал источник в оперативных службах региона в понедельник,12 октября.

Также после взрывов возникли лесные и ландшафтные пожары, передает ТАСС. Их общая площадь превысила 1 тыс. га. Все возгорания ликвидированы.

Местных жителей, которые ранее были эвакуированы, пустили в дома. В пунктах временного размещения остаются 46 человек, включая двоих детей.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью начался 7 октября, он сопровождался взрывами. В пресс-службе Западного военного округа отмечали, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. В районной администрации допускают, что причиной мог стать человеческий фактор.

К тушению огня на открытых площадках хранения военных складов были привлечены бронированные роботы. Пожар полностью потушили только 9 октября. 11 октября стало известно, что одна из пострадавших от взрывов, женщина 1968 года рождения, умерла в реанимации после нескольких дней комы.