Пожар на складе боеприпасов под Рязанью полностью потушен

Пожар на арсенале в Рязанской области полностью потушен. Об этом говорится в сообщении Минобороны России в пятницу, 9 октября.

«Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков заявил о полной ликвидации всех очагов возгорания на арсенале хранения боеприпасов в Рязанской области и переходе к этапу восстановления казарменно-жилищного фонда, пострадавшего от последствий ЧС», — говорится в сообщении.

Булгаков отметил, что по результатам проведенной на территории арсенала разведки ведомство констатирует факт, что пожар «не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания».

По его словам, оперативный штаб на месте ЧП начал восстанавливать пострадавшую от последствий пожара инфраструктуру.

«Сегодня мы приступили к восстановлению казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовке военного городка к зимнему периоду эксплуатации», — сказал Булгаков.

Ранее в пятницу губернатор Рязанской области Николай Любимов распорядился отменить режим ЧС на территории Скопинского и Ряжского муниципальных районов, где произошли взрывы на территории воинской части.

Ранее в этот же день к тушению очагов пожаров на открытых площадках хранения военных складов приступили бронированные роботы.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью начался 7 октября, он сопровождался взрывами. В пресс-службе Западного военного округа отмечали, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. В районной администрации допускают, что причиной мог стать человеческий фактор.