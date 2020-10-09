Бронированные роботы начали тушить пожар на военном складе под Рязанью

Бронированные роботы приступили к тушению очагов пожаров на открытых площадках хранения военных складов в Рязанской области. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил представитель региональных экстренных.

«К тушению пожара на территории складов приступили бронированные робототехнические комплексы», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же в экстренных службах региона сообщили, что интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов уменьшилась, а минувшей ночью произошло всего два взрыва. Также стало известно о создании шести боевых участков тушения пожара.

Утром этого же дня заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, рассказал, что режим ЧС в Рязанской области снимается с 08:00 9 октября по решению оперативного штаба.

На тот момент к реагированию в регионе были привлечены 1562 человека и 405 единиц техники, в том числе три пожарных поезда и девять воздушных судов, из них от МЧС России 503 человека и 102 единицы техники.

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области начался 7 октября. Жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы, а школьников районов, попавших в зону чрезвычайной ситуации из-за пожара, досрочно отправили на каникулы.

К месту ЧП помимо специализированной техники и спасателей, в том числе военных, были направлены отряды разминирования в составе 120 специалистов инженерных подразделений и 32 единицы военной и специальной техники, в том числе пять многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14».

На следующий день стало известно, что пожар на складе боеприпасов был локализован. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о ходе борьбы с огнем. Он сообщил, что ведомство наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах области, попавших в зону поражения от разрыва снарядов.

По его словам, в результате ЧП пострадали 16 человек.

В пресс-службе Западного военного округа считают, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.