Названа причина смерти пострадавшей от взрывов под Рязанью

Женщина 1968 года рождения, пострадавшая от взрывов боеприпасов в Рязанской области, получила ушиб головного мозга и умерла от остановки сердца. Об этом сообщил источник «Известий» в воскресенье, 11 октября.

Пострадавшая, как отмечается, несколько дней провела в коме. Врачам не удалось спасти ее, и она скончалась в реанимации.

О смерти женщины стало известно ранее в воскресенье.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью начался 7 октября, он сопровождался взрывами. В пресс-службе Западного военного округа отмечали, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. В районной администрации допускают, что причиной мог стать человеческий фактор.

К тушению огня на открытых площадках хранения военных складов были привлечены бронированные роботы. Пожар полностью потушили только 9 октября.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов распорядился отменить режим ЧС на территории Скопинского и Ряжского муниципальных районов, где произошли взрывы на территории воинской части.

В тот же день в правительстве Рязанской области сообщили, что около 200 семей, которые были признаны пострадавшими от взрывов, получили выплаты.