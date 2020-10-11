Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России предложили ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих
Мир
Трамп сообщил о выработанном иммунитете к COVID-19
Мир
Инфоцентр НКР сообщил о новых взрывах в Степанакерте
Мир
Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
Общество
Баскетболисты «Зенита» ушли на карантин из-за случаев COVID-19 в команде
Сюжет:

В Москве за сутки скончались 34 пациента с выявленным коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве за прошедшие сутки скончались 34 пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в воскресенье, 11 октября.

Страхи и риски: как будет развиваться ситуация с COVID-19 в России
Пик вспышки коронавируса еще не пройден, считают ученые

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в столице достигло 5629.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 октября, число новых случаев этой инфекции в России составляет более 13,6 тыс. Всего на сегодняшний день в стране выявили 1 298 718 случаев этого вируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 442 человека.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в воскресенье, 11 октября, рассказал, рост заболеваемости COVID-19 в России может достичь пика через неделю и выйти на плато, а затем начать снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться.

В пятницу, 9 октября, число новых заболевших в России впервые превысило весенний рекорд — сообщалось о 12 126 новых случаев COVID-19 во всех регионах. В Москве количество новых случаев этой инфекции также вышло на уровень апреля, увеличилось число госпитализаций и тяжелых форм заболевания.

В тот же день в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого россиянина. Власти призвали граждан соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

к

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020