В команде Порошенко заявили об улучшении его состояния здоровья

Состояние здоровья бывшего президента Украины Петра Порошенко, у которого был выявлен коронавирус, улучшилось. Об этом заявил представитель команды политика газете «Украинская правда» 11 октября.

«Ему лучше», — сказал собеседник издания.

Порошенко сообщил, что у него нашли коронавирус, 29 сентября. Его жена Марина Порошенко 3 октября заявила о госпитализации супруга с двусторонним воспалением легких.

COVID-19 подтвердился и у одной из дочерей экс-президента. По данным портала «Страна.ua», речь идет о 20-летней Евгении.

Марина Порошенко рассказала 7 октября, что у мужа ухудшились показатели крови.

9 октября СМИ со ссылкой на источник, близкий к семье политика, написали об улучшении его состояния.

По данным сайта Worldometer на 11 октября, за минувшие сутки на Украине зарегистрировали более 4,7 новых случаев коронавируса. За весь период эпидемии в стране выявили более 261 034 случаев этой инфекции, более 4,9 тыс. летальных исходов. Выздоровели 113 507 пациентов.

Ранее, 8 октября, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил, что число новых выявленных случаев COVID-19 в государстве за сутки составило рекордные 5397.

Рост заражаемости коронавирусом на Украине наблюдается с середины сентября. Тогда президент страны Владимир Зеленский обвинил в ухудшении эпидемиологической ситуации представителей местных властей.