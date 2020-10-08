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СНБО сообщило о рекордном росте числа случаев COVID-19 на Украине

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Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки составило рекордные 5397. Об этом в четверг, 8 октября, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

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Больше всего новых случаев COVID-19 за последние 24 часа зафиксировано Харьковской области (576), Киеве (422) и Одесской области (367).

За сутки скончались 93 человека, вылечились 2263 пациента.

Всего на Украине к 8 октября выявлено 244 734 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 108 233 человека, зафиксировано 4690 летальных исходов.

Рост заражаемости коронавирусом на Украине наблюдается с середины сентября. Тогда президент страны Владимир Зеленский назвал виновными в ухудшении эпидемиологической ситуации представителей местных властей.

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