Стоят на стриме: в потребкорзину могут добавить медиасервисы и антисептики

В потребительскую корзину со следующего года могут быть включены товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии коронавируса. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Росстата Павел Малков. Речь идет, в частности, о ряде средств для дезинфекции, а также услугах хостелов, спрос на которые возрастает в связи с развитием внутреннего туризма. Кроме того, по словам главы ведомства, в следующем году планируется начать наблюдение за услугами, которые предоставляют цифровые сервисы. Тематические пакеты телеканалов и медиасервисов стали популярными на фоне самоизоляции и перехода на удаленку.

На гребне вируса

При расчете индекса потребительских цен (ИПЦ) Росстат собирает данные по 520 видам продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. При этом регулярно актуализируется и состав потребкорзины.

— Мы пересматриваем набор раз в год. Например, сейчас смотрим на необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов. Частично там они есть, но не все. Помимо них рассматриваем и включение порядка 30 новых товаров, — сообщил «Известиям» Павел Малков.

Причем часть услуг и товаров непосредственно связана с пандемией коронавируса, которая повысила их популярность. Так, Росстат рассматривает возможность внесения геля для душа, антисептика для рук и дезинфицирующего средств для поверхностей в состав потребкорзины для расчета ИПЦ.

— Пандемия заставила нас всех обратить и более пристальное внимание на цифровые сервисы. И, кажется, актуальность таких услуг дальше будет только возрастать, поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов, — отметил Павел Малков.

Стоят на стриме Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Уже сейчас в составе корзины есть мобильная связь, интернет и стационарная телефонная связь.

Еще один «кандидат» на включение в потребкорзину своей возросшей популярностью также обязан ограничениям, связанным с коронавирусом. Это услуга проживания в хостеле. С одной стороны, из-за закрытия границ россиянам в этом году пришлось отдыхать на родине. С другой— перед правительством поставлена задача развития внутреннего туризма.

—- ИПЦ всегда должен соответствовать реальной структуре потребления, только тогда он будет отражать реальные изменения в экономике, — подчеркнул руководитель Росстата.

Отбор позиций в корзину производится с учетом их представительности, а также устойчивого наличия их в продаже, пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Плеханова Анна Духон.

— Меняются доли потребления различных товаров и услуг, меняются сами товары и услуги, — сказала она.

Общество не стоит на месте — происходит закономерный процесс замещения одних товаров другими, согласна и завкафедрой статистики РТУ МИРЭА Екатерина Дарда.

— Если еще лет 20 назад использование того же геля для душа было не распространено, то сейчас наоборот — редко кто использует в этих целях кусковое мыло. Аналогичная ситуация и с дезинфектором для рук. Он устойчиво вошел в нашу жизнь за последние годы, а пандемия лишь только увеличила объемы его потребления, — пояснила она.

Не исключение и цифровые услуги, добавила Анна Духон.

Стоят на стриме Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Росстат видит и эти изменения, оценивается их долю в общем объеме потребления и, соответственно, оценивает и изменение цен, — уточнила эксперт.

Процесс расширения списка цифровых услуг в составе потребкорзины для расчета ИПЦ она назвала закономерным.

— Все большая доля населения перестает пользоваться эфирным телевидением, отдавая предпочтение возможности посмотреть интересующие трансляции в интернете. Поэтому с методологической позиции данная замена товаров-представителей в корзине логична и неизбежна,— заявила Екатерина Дарда.

Альтернативный сбор

В 2020 году Росстат начал эксперимент по использованию в расчете ИПЦ данных контрольно-кассовой техники (ККТ). Сейчас в выбранных населенных пунктах и организациях торговли и сферы услуг проводятся вручную. В ближайшее время Росстат планирует завершить первый этап эксперимента по использованию альтернативных способов.

— Налоговая служба уже начала выгружать в обезличенном виде данные с контрольно-кассовой техники. Росстат запустил проект по созданию информационной системы для обработки этих данных. К концу этого года — началу следующего мы научимся разбирать первые данные, — рассказал «Известиям» Павел Малков.

Он пояснил, что сейчас данные ККТ не структурированы, там нет классификаторов и справочников.

Стоят на стриме Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Любую товарную позицию в чеке можно записать тысячами разных способов. Нам предстоит научиться все это разбирать, свести к единым наименованиям. Это требует развертывания соответствующих информационных систем с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения— уточнил руководитель Росстата.

Отвечая на вопрос, как такой подход может повлиять на точность данных по динамике цен и будет ли осуществлен полностью переход на новый способ, Павел Малков заявил, что пока ведомство только аккуратно начинает экспериментировать и сопоставлять данные.

— По щелчку пальцев не получится завтра перейти на расчет индекса потребительских цен на основе данных контрольно-кассовой техники. При расчете ИПЦ мы собираем данные по 520 видам товаров и услуг. Заместить все их на данные по товарным чекам пока невозможно: там есть очень разные позиции, — объяснил он.

Использование новых источников информации и новых способов ее сбора должно повлиять на качество самого индекса в лучшую сторону, регистрация цен непосредственно с ККТ позволит более оперативно и с большим охватом проводить такие обследования, уверена Анна Духон.

Екатерина Дарда также полагает, что использование данных ККТ для расчета ИПЦ — положительный момент, поскольку данная технология получения статистических данных позволит сформировать более качественную информационную базу, что в свою очередь окажет существенное влияние на точность рассчитываемого показателя.