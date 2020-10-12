Птичьи права: зачем афганцы заставляют куропаток драться

Ка Фароши птичий рынок — в самом сердце старого города. Узкая многолюдная улочка и примыкающие к ней несколько переулков заполнены бесчисленными лавками, в которых можно купить пернатых самых разных видов, а также корм и разнообразные предметы для ухода за ними. Птицы в Афганистане — очень ходовой товар и популярные домашние любимцы, которые не требуют больших вложений, а часто и дают дополнительную возможность заработать. Как афганцы выбирают лучших птиц — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
В лавках «Ка Фароши» можно найти практически любую птицу — от неприметного жаворонка и золотистой канарейки до боевого петуха и воинственной куропатки
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
Основные покупатели пернатых — мужчины. Чаще всего они покупают боевых птиц
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
Любители птичьих боев очень часто приходят на рынок за петухами
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
Лучших бойцов растят на севере Афганистана, цены на самых способных могут достигать миллиона афгани, что составляет около $14 тыс.
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
Однако фаворитом среди воинствующих пернатых на «Ка Фароши» является боевая красная куропатка
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
У этой птицы с яркой внешностью и боевым характером среди афганских мужчин есть множество поклонников
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
«Моя страсть — куропатки, — говорит 80-летний рыночный торговец Абдул Хетаб. — Я занимаюсь ими уже больше 60 лет и был первым, кто вывел их на боевую арену». Другой торговец, Мохаммад Захир Танха, признался, что птицы помогли ему избавиться от психических проблем
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
Врачи посоветовали Танхе, который не мог справиться со своими страхами после нападений боевиков на афганскую столицу, завести птиц
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
Сейчас у него свой магазин, полностью заставленный клетками, и 50 голубей дома
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
«Когда я дома, я занимаюсь голубями, — говорит он. — Это снимает стресс и делает меня счастливее»
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
Большинство птиц, продаваемых на рынке, выращено или поймано на территории Афганистана
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
Раньше большое количество товара импортировали из других стран, Ирана или Пакистана. Однако сейчас, по словам торговцев, бизнес идет не очень хорошо и объемы импорта сильно упали
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
Кроме того, многие опасаются птичьего гриппа. Местные торговцы говорят, что у афганских птиц его нет и он может быть только у иранских и пакистанских
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
В последнее время многие покупатели приходят на рынок лишь за кормом и другими необходимыми для крылатых питомцев товарами
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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
«Вы должны любить своих птиц, потому что они не умеют разговаривать и не могут сказать, что им нужно», — говорят завсегдатаи «Ка Фароши», которые считают птиц своей семьей и заботятся о них так, как о собственных детях
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