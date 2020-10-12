Птичьи права: зачем афганцы заставляют куропаток драться

Ка Фароши птичий рынок — в самом сердце старого города. Узкая многолюдная улочка и примыкающие к ней несколько переулков заполнены бесчисленными лавками, в которых можно купить пернатых самых разных видов, а также корм и разнообразные предметы для ухода за ними. Птицы в Афганистане — очень ходовой товар и популярные домашние любимцы, которые не требуют больших вложений, а часто и дают дополнительную возможность заработать. Как афганцы выбирают лучших птиц — в фотогалерее «Известий»