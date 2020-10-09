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В Чернобыле обнаружили редкую бабочку размером с птицу

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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили редкий вид бабочек, который по размерам сопоставим с птицей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 октября пресс-службой заповедника в Facebook.

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«Офис научного отдела посетил неожиданный гость ― редкая бабочка голубая ленточница (Catocala fraxini). Его еще называют голубой орденской лентой. Бабочка занесена в Красную книгу Украины (уязвимый вид)», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что это один из крупнейших представителей бабочек, которые обитают на Украине и в Европе в целом. Длинна ее переднего крыла может достигать 54 мм, а размах крыльев в полете ― до 110 мм.

Сотрудники заповедника подчеркнули, что Catocala fraxini активна в ночное время суток и, как правило, летит на свет.

В начале октября стало известно, что по территории зоны отчуждения в Чернобыле впервые проложат туристический веломаршрут протяженностью 45 км.

Проходить маршрут будет от КПП «Зеленый мыс» через села Куповатое, Опачичи, Оташев и до деревни Плютовище. В настоящее время власти занимаются устройством велотрека, а также площадок для отдыха.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский решил открыть чернобыльскую зону для туристов. По его мнению, это ликвидирует очереди на КПП и не позволит коррупционерам наживаться на продаже билетов в зону отчуждения.

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