Прямой эфир

В Чернобыле появится туристический веломаршрут

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По территории зоны отчуждения в Чернобыле впервые проложат туристический веломаршрут протяженностью 45 км. Об этом сообщила пресс-служба правительства Украины.

По неведомым дорожкам: Белоруссия пустит туристов в Чернобыльскую зону
Ради чего ехать и как легально попасть в самое экзотическое место постсоветского пространства

Проходить маршрут будет от КПП «Зеленый мыс» через села Куповатое, Опачичи, Оташев и до деревни Плютовище. В настоящее время власти занимаются устройством велотрека, а также площадок для отдыха.

Как отмечает телеканал «360», велосипедное сообщество Украины уже проверило маршрут и отметило его особенности, а также уровень радиации. По словам представителей госпредприятия «Экоцентр», контрольные уровни возможного облучения не превышают норму.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский решил открыть Чернобыльскую зону для туристов. По его мнению, это ликвидирует очереди на КПП и не позволит коррупционерам наживаться на продаже билетов в зону отчуждения.

В апреле 2020 года Зеленский предложил главе госагентства по управлению зоной отчуждения Сергею Калашнику разработать план развития территории Чернобыля для привлечения туристов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020