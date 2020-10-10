Тяжелый случай: почему младенец полгода жил в шкафу

Жуткая история случилась с младенцем на Урале — сразу после рождения мать засунула дочь в шкаф, где прятала ее полгода и не кормила. О существовании ребенка стало известно случайно во время пьяного застолья, подруги и сообщили обо всем правоохранителям. Следователи не исключают, что женщина пыталась таким страшным способом добиться смерти девочки, чтобы избавится от лишнего бремени по уходу и содержанию, — предполагаемая преступница уже воспитывает двух несовершеннолетних детей. Подробности преступления — в материале «Известий».

Почти скелет в шкафу

Жительнице Карпинска за истязание родной дочери, появившейся на свет в начале текущего года, грозит уголовная ответственность. Женщина никому не говорила, что беременна, на учете в консультации не стояла и, предположительно, родила самостоятельно на дому. Ребенка всё это время она хранила в сумке.

Женщина уже воспитывает 13-летнего сына и 3-летнюю дочь. По данным местного издания e1.ru, своим знакомым, которые ранее видели ее с животом, 37-летняя роженица говорила, что ребенок умер. Однако в детском саду старшая дочь рассказала, что у них дома есть живая кукла. Ей даже дали имя в семье — Полина (по другим данным, Катя). Тогда слова ребенка всерьез никто не воспринял.

Спрятанная от чужих глаз девочка осталась жива только благодаря попойке, которую устроила в квартире ее мать. Приглашенные приятельницы во время застолья услышали детские стоны и насторожились. Они заглянули в шкаф и обнаружили истощенного 6-месячного младенца. Мать находилась в состоянии сильного опьянения, поэтому подруги забрали ребенка с собой. Помощь девочке вызвали лишь на следующий день, когда протрезвели. Малышку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, а ее мать направили в психиатрическую лечебницу, утверждает издание. Старшие дети направлены в социальные учреждения.

Тяжелый случай1 Фото: РЕН ТВ

Молочный брат

По некоторым данным, женщина не решалась убить ребенка собственноручно, поэтому решила заморить его голодом. Девочка выжила только потому, что ее подкармливал старший брат.

Знакомые полагают, что изменению в поведении женщины предшествовал уход мужа в начале 2020-го. Женщина могла мстить супругу, издеваясь над его ребенком. По информации, оказавшейся в распоряжении СМИ, тот бил ее за систематические измены и сильно пил, как, впрочем, и она. Стоит отметить, что у семьи были хорошие жилищные условия, просторная квартира с хорошим ремонтом, и автомобиль.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что полицейские устанавливают, является ли женщина биологической матерью ребенка. Кроме того, он сообщил предварительный диагноз девочки — гипотрофия третьей степени, упомянув, что есть подозрения и на другие серьезные заболевания у ребенка. В региональном минздраве подтвердили тяжесть состояния девочки, ее перевезут из Карпинска в детскую больницу № 1 Екатеринбурга в ближайшее время.

По словам Горелых, возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (ст. 156 УК РФ). В то же время в региональном управлении СКР сообщили о возбуждении в отношении матери дела по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»).

— Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, также будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка , — говорится в сообщении управления.

Тяжелый случай2 Фото: СК РФ

Мамин портрет

Состояние душевного здоровья матери девочки вызывает массу вопросов. Есть подозрения, что она может страдать как расстройством психики, так и алкоголизмом. А может быть, и двумя недугами одновременно.

— Что может сподвигнуть мать двоих детей предать третьего ребенка? Какие чувства может испытывать женщина, принявшая страшное решение отречься от новорожденного и желать смерти ему? В какой жизненной ситуации нужно оказаться, чтобы потерять человеческий облик в глазах общественности? Разумному осмыслению не поддается эта ситуация. Вероятнее всего, речь идет о патологии. На фоне жизненных трудностей и пережитого стресса психика запустила основной для данного типа личности механизм психической защиты — вытеснение. В этом состоянии человек способен игнорировать значимые, но в то же время вызывающие негативные мысли моменты , — пояснила «Известиям» психолог Вероника Карпухина.

Она смоделировала типовую ситуацию для похожих трагедий: отказавшись принять на психологическом уровне свою беременность от мужчины, с которым произошел разрыв, с виду благополучная мать двоих детей совершает злодеяние по отношению к своей семье. Будучи не в состоянии принять факт рождения ребенка, но не сумев совершить прямое насилие над ним, она старается вытеснить ребенка не только из своего сознания, но и из своей жизни.

Тяжелый случай3 Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— Сложно представить, к каким еще методам прибегала женщина, чтобы на протяжении полугода продолжать жить с мыслью о том, что у нее в шкафу мучительно умирает ее собственная дочь , — говорит психолог.

Специалист считает, что для старших детей, вовлеченных не по собственной воле в чудовищную историю, ситуация тоже не пройдет бесследно.

— Исковерканное детство, тяжелые воспоминания и жизнь с осознанием того факта, что мать на твоих глазах пыталась отнять жизнь у сестры. Имея такой опыт, в будущем детям будет очень сложно построить гармоничную здоровую семью, — говорит Вероника Карпухина.

Отчий дом

Если человек злоупотребляет алкоголем, являясь законным представителем ребенка, то его могут ограничить в возможности воспитания ребенка и даже лишить родительских прав на этом основании, напоминает член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.

— Данная процедура осуществляется районным судом с привлечением органов опеки и попечительства, а также прокурора, так как затрагиваются интересы несовершеннолетних. Надзор за благополучием в семье в рамках государственного механизма регулирования осуществляют органы опеки и попечительства , — объясняет юрист.

Также семейным законодательством предусмотрено изъятие ребенка при непосредственной угрозе жизни или здоровью, говорит специалист. Такой вариант реализуется органом опеки и попечительства в ситуациях, «не терпящих отлагательства». Например, при возникновении опасности для жизни ребенка.

— Однако следует обратить внимание на фактическое отсутствие механизма своевременного выявления и постановки на учет лиц, злоупотребляющих спиртными напитками в быту, и дальнейший контроль за их поведением по месту жительства. Добровольной постановки на учет практически не существует, если не считать таковой учет подростков по инициативе родителей или иных законных представителей. Амбулаторная, как психиатрическая, так и наркологическая, помощь, в зависимости от медицинских показаний оказывается в виде консультативно-лечебной помощи или диспансерного наблюдения строго добровольно, что должно быть удостоверено подписью пациента в амбулаторной карте больного , — говорит юрист.

Тяжелый случай5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По мнению адвоката Виктории Данильченко, женщину может и миновать лишение родительских прав на первых детей.

— Что касается старших детей, если мать будет признана виновной по уголовному делу, то она, скорее всего, будет ограничена в родительских правах. Лишение родительских прав ей грозит в случае, если органы опеки установят, что и в отношении старших детей также имело место ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Конечно, в этой ситуации детальную проверку должны провести органы опеки и попечительства, чтобы выяснить, как исполнял родительские обязанности отец. Вполне вероятно, что дети в дальнейшем будут переданы ему, — сказала «Известиям» адвокат.

Сумма наказаний

— В рассматриваемом дичайшем случае мать не оформила мер господдержки, предусмотренных многодетным семьям, женщина даже не оформила документы, удостоверяющие личность ребенка, — обращает внимание юрист.

По мнению собеседника «Известий», инкриминируемая статья о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (предусматривает до трех лет лишения свободы) однозначно приведет к изъятию девочки и к помещению ее в медицинское учреждение с последующим определением в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства, в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка.

Тяжелый случай4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также, по версии СКР, женщина совершила в отношение дочери истязание (ст. 117, ч. 2 УК РФ предусматривает до семи лет колонии). Это преступление в конкретном случае может выражаться в содержании ребенка в замкнутом пространстве без доступа света и воздуха, нарушении режима его кормления, вплоть до полного лишения его пищи, пояснил «Известиям» адвокат Денис Кондратьев. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего могло выражаться в уклонении от прохождения плановых медосмотров, содержании ребенка в антисанитарии.

— При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление путем частичного или полного сложения назначенных наказаний. ​Уголовной ответственности подлежат только вменяемые лица, поэтому женщине, подозреваемой в совершении данного преступления, будет назначена психиатрическая экспертиза на предмет того, осознавала ли она фактический характер и общественную опасность своих действий, — уточнил Кондратьев. Также по мнению юриста в действиях жительницы Карпинска могу содержаться признаки ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Кому нужны беби-боксы

Следствие обещает разобраться в причинах, которые способствовали совершению злодеяния в отношении ребенка. Но далеко не всегда родительницы расправляются с детьми в состоянии душевного волнения или в период послеродовой депрессии. В некоторых случаях речь идет о вполне материальных мотивах, связанных с процедурой отказа от ребенка, и ее последствиях. Многие не желают платить алименты, которые закон требует выделять и после отказа.

— Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. В случае устройства ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо передачи ребенка под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью вопрос о перечислении взыскиваемых алиментов указанной организации или лицам, которым передан ребенок, может быть решен по их заявлению , — пояснила юрист Ольга Турунина.

Тяжелый случай6 Фото: ТАСС/Андрей Махонин