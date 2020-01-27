Терминальное состояние: почему отец бросил двух сыновей в Шереметьево

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оставления в опасности двух детей, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево. Мужчина прилетел с сыновьями из Хабаровска и оставил в рюкзаке записку, что у него нет денег на их воспитание. Как выяснилось, это далеко не первый раз, когда родители бросают двух братьев. Мать детей несколько раз сбегала из семьи, оставив малышей на воспитание отцу. Теперь мальчишек обещают перераспределить в детский дом. Подробности истории — в материале «Известий».

Записка в рюкзачке

Житель Комсомольска-на-Амуре 41-летний Виктор Гаврилов вылетел в столицу 24 января вместе с двумя сыновьями. Незадолго до этого он забрал документы детей из школы и детского сада. Учителям и воспитателям родитель сказал, что семья переезжает в Москву на заработки. По его словам, в столице он уже нашел жилье и планирует искать работу.

Дети_2 Виктор Гаврилов с детьми в аэропорту Шереметьево. Кадр с камеры видеонаблюдения Фото: РЕН ТВ

«При мальчиках были обнаружены вещи, документы, свидетельство о рождении и записки, предположительно, от отца. Потому что были оставлены копии об установлении отцовства и копия паспорта. Мужчина сообщал, что в связи с финансовыми трудностями он не может заботиться о детях. Просил позаботиться о них и не разлучать их . Написал в записке, что он, предположительно, их сможет в скором времени забрать», — сообщила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова, ее слова приводит агентство «Москва».

В департаменте социальной защиты рассказали, что семья не состояла на учете. Однако два года назад мать мальчиков получила предупреждение о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В ее отсутствие дома дети опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги.

Аэропорт_1 Виктор Гаврилов Фото: РЕН ТВ

С детьми в настоящий момент работают психологи. Уже известно, что их планируют вернуть в родной город.

«Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения, проходят там первичную диагностику, психоэмоциональное состояние у детей в такой ситуации может быть разным, но с ними работают специалисты всех направлений — и врачи, и психологи. Когда дети вернутся сюда, им тоже будет оказываться психологическая помощь », — сообщила «РИА Новости» краевой уполномоченный по правам ребенка Виктория Трегубенко. Органы соцзащиты занимаются поиском родственников, готовых взять детей под свою опеку.

Сбегали на заработки

Папа мальчиков работал охранником и часто уезжал работать вахтовым методом. В периоды его отсутствия дети временно находились в социальном приюте. В записке, оставленной отцом, говорится, что он вернется за детьми и заберет их из детского дома. Мужчина попросил не разлучать мальчиков. Вызывает вопросы и тот факт, что отец, пожаловавшийся на трудную денежную ситуацию, смог оплатить билеты для себя и двоих детей из Хабаровска в Москву. Средняя стоимость такого авиаперелета в одну сторону составляет около 37–40 тыс. рублей. По информации РЕН, мужчина задолжал нескольким микрофинансовым организациям.

Мать мальчика уже нашли. Она на 13 лет моложе своего бывшего супруга. Женщина сообщила, что не живет с детьми и их отцом и не знала о его планах оставить детей в аэропорту. Дважды Гаврилова убегала из дома, бросив детей на попечение отца. В 2016 году поисками матери двоих детей занимались волонтеры. В объявлении о поиске говорится, что она оставила двух детей в детском саду и ушла в неизвестном направлении. За достоверную информацию о ее местонахождении супруг пообещал 80 тыс. рублей.

Дети_4 Дом в Хабаровском крае, в котором жил Виктор Гаврилов Фото: РЕН ТВ

Спустя три года женщина снова сбежала из дома в момент, когда ее супруг работал на вахте. По данным подмосковного уполномоченного по правам ребенка, Гаврилов подавал в суд и планировал лишить свою бывшую супругу родительских прав. Но в настоящий момент женщина не лишена родительских прав. При этом мальчики хорошо помнят свою маму и говорят, что она ушла.

Мать мальчиков рассказала изданию Baza, что бывший муж систематически бил ее, выгонял из дома, а во время одной из ссор нанес ей несколько ножевых ранений.

— Он меня привязал к компьютерному стулу и нож втыкал и в ноги, и в руки, кровища по всей кухне была. Он сам их обрабатывал, чтобы никто об этом не узнал, — рассказала Ольга Гаврилова. Дети, по ее словам, в этот момент находились в соседней комнате и заходили посмотреть, что случилось.

Один из мальчиков после увиденного перестал говорить, а после начал заикаться. Женщина утверждает, что бывший супруг запретил ей и ее родителям общаться с детьми. Несмотря на то что за время семейной жизни с Гавриловым у нее диагностировали четыре сотрясения мозга, в полиции ни разу не приняли ее заявления о систематических побоях. Гаврилова связывает это с тем, что у бывшего мужа есть связи в правоохранительных органах.

Информацию о домашнем насилии в семье подтвердила знакомая Виктора Гаврилова.

Дети_3 Виктор Гаврилов с женой и ребенком Фото: соцсети

Мать мальчиков заявила, что готова забрать их. Она рассказала, что сейчас у нее есть новая семья, она снова беременна и ее новый супруг готов воспитывать мальчиков.

Родственник семьи рассказал РЕН ТВ, что родителям было «плевать на детей», но при этом они не хотели отдать их на воспитание бабушке и дедушке. Знакомый Ольги Гавриловой подтвердил информацию о ее побегах из дома и пояснил, что в прошлом году женщина внезапно уехала на заработки в Москву.

— Сбежала в Москву якобы на заработки, но ни слуху, ни духу от нее нет, никто не знает, что с ней, связи с ней нет. Неадекватный человек, бросила детей, когда муж был на вахте , — заявил собеседник РЕН, добавив, что в семье действительно были проблемы с деньгами. Журналисты сняли на видео дом, в котором жила семья. Соседи рассказали, что давно не видели ни детей, ни их отца.

Помогут или накажут

Судьбой брошенных мальчиков заинтересовался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он приехал в больницу, где находятся мальчики, и пообещал найти работу их отцу.

«Утром посетил ребят, Владика и Ваню, оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Запеканку съели, а клубнику раздали всем ребятам из соседних палат! Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят », — рассказал Воробьев на своей странице в Instagram.

Дети_5 Губернатор Московской области Андрей Воробьев с одним из мальчиков Фото: Instagram/andreyvorobiev

Дело взяла под свой контроль уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время будет ясно, какие меры будут приняты в отношении него.

«Нашли папу. В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры. Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением, возбуждена соответствующая статья», — сказала Кузнецова на пресс-конференции в Химках.