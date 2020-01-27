Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец

Правоохранители нашли мужчину, который бросил двоих своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 27 января, завила уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова.

«Нашли папу. В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры. Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением, возбуждена соответствующая статья», — цитирует ее «Интерфакс».

По данным Следственного комитета России, накануне, 26 января, мужчина со своими сыновьями пяти и восьми лет прибыл авиарейсом Хабаровск–Москва в аэропорт Шереметьево, где бросил детей, а сам скрылся. Как пишет РЕН ТВ, 41-летний Виктор Гаврилов оставил мальчикам свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как, по его словам, из-за финансовых сложностей он не может содержать детей.

Позднее стало известно о том, что следствие возбудило дело в отношении отца по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до 1 года лишения свободы.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.