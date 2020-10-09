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На Урале женщина полгода морила голодом младенца

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На мать, державшую ребенка в шкафу, завели уголовное дело. На Урале женщина полгода прятала младенца в спортивной сумке. Малышку случайно обнаружили ее гости во время застолья. Оказалось, что девушка родила дома, знакомым сказала, что ребенок умер. Чтобы избавиться от ребенка, мать морила его голодом. Новорожденную тайком кормил 13-летний сын подозреваемой. Сейчас девочка в больнице, у нее обнаружено множество серьезных заболеваний. Матери грозит до трех лет лишения свободы.

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