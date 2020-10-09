Москва лишилась боя Кремлевских курантов

Ровно в полночь по московскому времени, 9 октября, куранты на Спасской башне московского Кремля приостановили свой ход. На такой шаг пошли, чтобы дооснастить звонницу новыми колоколами.

После проведения процедуры все музыкальные произведения будут звучать в полной октаве. Всего будет добавлено 12 новых колоколов. При этом до 1935 года в звоннице находилось 35 колоколов, которые настраивались под исполнение различных мелодий. Однако затем их осталось всего 17.