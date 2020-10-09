В Минобороны заявили о снятии режима ЧС в Рязанской области с 9 октября

Режим ЧС в Рязанской области снимается с 08:00 9 октября по решению оперативного штаба. Об этом рассказал заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По его словам, жители близлежащих населенных пунктов возвращаются в места постоянного проживания. В настоящий момент никаких угроз для них арсенал не представляет, пишет ТАСС. Он также отметил, что на сегодняшний день выполнены все необходимые задачи: арсенал абсолютно локализован, открытого горения и взрывов нет.

При этом он отметил, что в лесных массивах на расстоянии 6–8 км есть возгорания, не связанные с деятельностью арсенала. Данный пожар природный, Минобороны помогает местным органам власти в его локализации.

Также Булгаков заявил, что группами разминирования в окрестности до 7 км были проведены проверки всех населенных пунктов, а также железных дорог и автострад. Никаких нарушений выявлено не было, всё работает в штатном порядке.

8 октября глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о ходе борьбы с пожаром. Он сообщил, что ведомство наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах Рязанской области, попавших в зону поражения от разрыва снарядов.

По его словам, в результате ЧП пострадали 16 человек.

В этот же день сообщалось, что школьники районов, попавших в зону чрезвычайной ситуации из-за пожара, досрочно отправлены на каникулы. В районе инцидента находятся семь образовательных учреждений и их филиалов.

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области начался накануне. В пресс-службе Западного военного округа считают, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.